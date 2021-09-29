Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на матч против Янг Бойз

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта примет на своем поле Янг Бойз.
Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом на данный матч, доверив в нем место полузащитнику Руслану Малиновскому.
Стартовые составы:
Напомним, матч Аталанта — Янг Бойз состоится сегодня, 29 сентября, в 19:45 по киевскому времени.
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