Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на матч против Янг Бойз

Украинский хавбек выйдет с первых минут поединка Лиги чемпионов.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта примет на своем поле Янг Бойз.

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом на данный матч, доверив в нем место полузащитнику Руслану Малиновскому.

Стартовые составы:

Напомним, матч Аталанта — Янг Бойз состоится сегодня, 29 сентября, в 19:45 по киевскому времени.

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