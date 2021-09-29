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Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
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Севилья
-
20 октября
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-
20 октября
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20 октября
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Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на матч против Янг Бойз

29 сентября 2021

Руслан Малиновский, Аталанта

Украинский хавбек выйдет с первых минут поединка Лиги чемпионов.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта примет на своем поле Янг Бойз.

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом на данный матч, доверив в нем место полузащитнику Руслану Малиновскому.

Стартовые составы: 

Напомним, матч Аталанта — Янг Бойз состоится сегодня, 29 сентября, в 19:45 по киевскому времени.

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