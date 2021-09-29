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-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
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Доннарумма: Я рад, что моя мечта сбылась

29 сентября 2021

Джанлуиджи Доннарумма в окружении партнеров, ПСЖ

Голкипер ПСЖ прокомментировал свой дебют в Лиге чемпионов.

В матче второй тура группового этапа Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен обыграл Манчестер Сити (2:0).

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма вышел в стартовом составе парижского клуба, тем самым дебютировав в самом престижном европейском турнире.

"Просто хочется посмеяться. Я счастлив в ПСЖ и смеюсь, когда читаю всю эту чушь обо мне. Все это сообщения в социальных сетях вызывают лишь смех. Играть со всеми этими чемпионами – это невероятное чувство. Я мечтал о таком дебюте и моя мечта сбылась",- заявил итальянский голкипер в эфире Sky Italia.

Напомним, Доннарумма перебрался в стан вице-чемпионов Франции этим летом на правах свободного агента, после того как его контракт с Миланом подошел к концу.

Источник: Sky Italia

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