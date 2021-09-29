Доннарумма: Я рад, что моя мечта сбылась

Голкипер ПСЖ прокомментировал свой дебют в Лиге чемпионов.

В матче второй тура группового этапа Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен обыграл Манчестер Сити (2:0).

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма вышел в стартовом составе парижского клуба, тем самым дебютировав в самом престижном европейском турнире.

"Просто хочется посмеяться. Я счастлив в ПСЖ и смеюсь, когда читаю всю эту чушь обо мне. Все это сообщения в социальных сетях вызывают лишь смех. Играть со всеми этими чемпионами – это невероятное чувство. Я мечтал о таком дебюте и моя мечта сбылась",- заявил итальянский голкипер в эфире Sky Italia.

Напомним, Доннарумма перебрался в стан вице-чемпионов Франции этим летом на правах свободного агента, после того как его контракт с Миланом подошел к концу.