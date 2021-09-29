Симеоне: Нам не хватает стабильности

Наставник Атлетико прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико добыл волевую победу над Миланом (1:2).

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне прокомментировал ход встречи.

"До удаления Милан был лучше нас. Мы очень часто теряли мяч, словно команде не хватало характера. Милан был более мобильный, более быстрый на поле.

Тем не менее, я верю в своих футболистов. Я верю, что у нас хорошая команда. Да, нам не хватает стабильности, но я ищу идеальное сочетание игроков на поле. Все понимают, что если ты получаешь шанс на поле — ты должен хвататься за него обеими руками",- цитирует аргентинского наставника пресс-служба УЕФА.

Напомним, следующий матч Атлетико сыграет в субботу, 2 октября против Барселоны. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.