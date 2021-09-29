Соболь помог Брюгге обыграть РБ Лейпциг

Бельгийский клуб добыл волевую победу.

Параллельно с матчем ПСЖ — Манчестер Сити в группе А играли также РБ Лейпциг и Брюгге.

Уже на шестой минуте Нкунку открыл счет в матче, расстреляв голкипера бельгийской команды с передачи Форсберга. После просмотра ВАР гол был окончательно засчитан.

Тем не менее, еще до перерыва Брюгге сумел отыграться — сперва Ванакен из пределов штрафной пробил на силу, прошив голкипера, а затем на 40-й минуте Ритс успешно сыграл на подборе и вывел свою команду вперед.

Второй тайм прошел в позиционных атаках в исполнении немецкой команды, однако защита Брюгге все угрозы нивелировала, доведя игру до победы.

Отметим уверенную игру украинского защитника Эдуарда Соболя, который отыграл 79 минут и был заменен на Рикка в концовке поединка.

РБ Лейпциг — Брюгге 1:2

Голы: Нкунку, 6 — Ванакен, 22, Ритс, 40.

РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиеле (Гвардиол, 46), Орбан, Клостерманн, Симакан (Адамс, 78), Собослаи (Андре Силва, 58), Кампль, Лаймер (Айдара, 46), Форсберг, Нкунку, Поульсен (Бробби, 78).

Брюгге: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Соболь (Рикка, 79), Соуа (ван дер Бремпт, 68), Ритс (Вормер, 79), Ванакен, Баланта, де Кетеларе (Уэсли, 72), Ланг.

Предупреждения: Баланта, Миньоле.