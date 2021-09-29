Боруссия Д минимально обыграла Спортинг

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд с минимальным счетом одолела Спортинг (1:0).

В первом тайме Спортинг смотрелся привлекательнее, нежели соперник. Однако судьбу матча решил всего один мяч. Один из немногих ударов от "шмелей" в первой половине встречи завершился голом. Автор — Дониэлл Мален.

Боруссия Д — Спортинг 1:0

Гол: Мален, 37

Боруссия Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 75), Витцель, Азар (Вольф, 71), Дауд (Брандт, 8), Беллингем, Ройс, Мален (Рейньер, 75).

Спортинг: Адан, Порро (Табата, 84), Нету, Коатес, Феддаль, Матеус Рейс (Эшгайю, 84), Сарабия (Жоване Кабрал, 74), Пальинья (Даниэл Браганса, 84), Нунес, Паулинью, Тиагу Томаш (Нуну Сантуш, 58).

Предупреждения: Беллингем, Нунес, Хуммельс, Нету.