лента новостей

18:54

Магуайр не сыграет с Вильярреалом из-за травмы

18:50

Степаненко и Соломон — в основе Шахтера на матч против Интера

18:29

Гнабри: Футболисты Динамо играют очень динамично и ждут переключения ситуаций

17:58

Канте заразился коронавирусом и не сыграет с Ювентусом

17:31

Нагельсманн: У Динамо молодая команда, а Виктор Цыганков — очень востребованный игрок

16:27

Анчелотти: У Реала особенные отношения с Лигой чемпионов, наш клуб привык побеждать в турнире чаще остальных

15:00

Шахтер — Интер: итоги конкурса от Football.ua

14:10

Шахтер — Интер: история противостояний

13:23

Месси — в заявке ПСЖ на матч против Ман Сити, Доннарумма готовится к дебюту в Лиге чемпионов

12:13

Бавария — Динамо Киев: где смотреть матч Лиги чемпионов