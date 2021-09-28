Степаненко и Соломон — в основе Шахтера на матч против Интера

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер дома сыграет против миланского Интера.
Главные тренеры определились с составами на данный поединок. У "горняков" стоит отметить появление в стартовом составе Тараса Степаненко и Манора Соломона.
Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.
Запасные: Трубин, Витао, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Сикан.
Интер: Ханданович — Бастони, Де Врей, Шкриньяр — Димарко, Думфрис, Весино, Брозович, Барелла — Мартинес, Джеко
Запасные: Раду, Кордаз, Чалханоглу, Санче, Раноккья, Корреа, Коларов, Дармиан, Дамброзио, Гальярдини, Видаль.
Матч Шахтер — Интер состоится 28 сентября и начнется в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции
, которая будет доступна на Football.ua.