Лига чемпионов. Группа A. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков второго тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете A.

Противостояния второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для группы A ознаменуются домашним матчем ПСЖ против Манчестер Сити, а также игрой Лейпцига против Брюгге.

ПСЖ — Манчестер Сити

Вторник, 28 сентября, 22:00. Парк де Пренс (Париж). Главный арбитр - Карлос дель Серро Гранде (Испания). Трансляция на Megogo.

Расширенный анонс поединка ПСЖ — Манчестер Сити можно прочитать здесь.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло — Эррера, Паредес, Гуйе — Мбаппе, Неймар — Икарди

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер — Де Брюйне, Родри, Силва — Грилиш, Фоден, Жезус

прогноз 0:2

РБ Лейпциг — Брюгге

Вторник, 28 сентября, 22:00. Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный арбитр — Славко Винчич (Словения). Трансляция на Megogo.

После того, как Юлиан Нагельсманн покинул пост главного тренера Лейпцига, а на его место пришел американский специалист Джесси Марш, старт сезона для "быков" трудно назвать успешным. После шести туров Лейпциг занимает десятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе семь набранных очков.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов также завершился для Лейпцига неудовлетворительным результатом, хотя этого вполне следовало ожидать, учитывая, что в соперниках у подопечных Марша был действующий чемпион Англии — Манчестер Сити. Тогда команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих девять мячей, однако победа в конечном итоге отправилась в актив "горожан" (3:6).

Брюгге, в свою очередь, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сенсационно отобрал очки у Пари Сен-Жермен, обменявшись забитыми мячами в первой тайме (1:1). Помимо этого, "черно-синие" после девяти матчей являются лидерами чемпионата Бельгии. Учитывая кадровые проблемы у Лейпцига, за который точно не сыграют два лидера в лице Анхелиньо и Ольмо, Брюгге вполне может рассчитывать на положительный результат в предстоящей встрече.

Ориентировочные составы:

Лейпциг: Гулачи — Мюкиле, Симакан, Орбан, Гвардиол — Айдара, Кампл — Нкунку, Форсберг, Собослаи — Андре Силва

Брюгге: Миньоле — Мата, Хендри, Нсоки, Соболь — Ритс, Баланта — Сова, Ванакен, Ланг — де Кетеларе

прогноз 2:2

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