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0
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22:00
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0
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1
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1
15 сентября
22:00
Аякс
-
Бешикташ
-
28 сентября
19:45
Шахтер
-
Интер
-
28 сентября
19:45
ПСЖ
-
Манчестер Сити
-
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
Шериф
-
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Выиграй билеты на матч Шахтер — Интер: конкурс от Football.ua

24 сентября 2021

Выиграй билеты на матч Шахтер — Интер: конкурс от Football.ua

Принимайте участие в розыгрыше билетов на поединок Лиги чемпионов.

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер проведет матч против миланского Интера. Football.ua предлагает принять участие в розыгрыше трех пар билетов на этот поединок.

Для того, чтобы выиграть билеты вам нужно угадать счет матча Шахтер — Верес, который пройдет завтра, 25 сентября, а также минуту первого взятия ворот. Если никому не удастся дать точный ответ, то победителями станут те участники, которые дадут наиболее близкий ответ к правильному.

Например, если вы считаете, что Верес победит Шахтер на выезде со счетом 3:0, а первый гол будет забит на 19-й минуте встречи, то вам нужно в комментариях к этой новости оставить такой вариант: 0:3, 19 минута.

Три победителя конкурса будут определены 26 сентября. 

Всем удачи!

С победителями свяжутся по почте, которая указана в профиле. Если же у вас нет доступа к тому почтовому адресу, нужно будет написать актуальный адрес нам в конференцию.

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