Выиграй билеты на матч Шахтер — Интер: конкурс от Football.ua

Принимайте участие в розыгрыше билетов на поединок Лиги чемпионов.

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер проведет матч против миланского Интера. Football.ua предлагает принять участие в розыгрыше трех пар билетов на этот поединок.

Для того, чтобы выиграть билеты вам нужно угадать счет матча Шахтер — Верес, который пройдет завтра, 25 сентября, а также минуту первого взятия ворот. Если никому не удастся дать точный ответ, то победителями станут те участники, которые дадут наиболее близкий ответ к правильному.

Например, если вы считаете, что Верес победит Шахтер на выезде со счетом 3:0, а первый гол будет забит на 19-й минуте встречи, то вам нужно в комментариях к этой новости оставить такой вариант: 0:3, 19 минута.

Три победителя конкурса будут определены 26 сентября.

Всем удачи!

С победителями свяжутся по почте, которая указана в профиле. Если же у вас нет доступа к тому почтовому адресу, нужно будет написать актуальный адрес нам в конференцию.