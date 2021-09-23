Видаль рискует пропустить матч против Шахтера

Футболист может не сыграть в Лиге чемпионов против "горняков".

Полузащитник миланского Интера Артуро Видаль из-за травмы может пропустить два ближайших матча клуба.

Хавбек может не сыграть против Аталанты в рамках шестого тура чемпионата Италии и поединок второго тура Лиги чемпионов против Шахтера.

На данный момент чилиец проходит курс реабилитации поле растяжения бедра. Он уже не сыграл в двух играх чемпионата.

Отметим, что матч Шахтер — Интер состоится 28 сентября и начнется в 19:45 по киевскому времени.

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