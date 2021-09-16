Защитника Челси ограбили во время матча Лиги чемпионов против Зенита

У футболиста украдены медали за Евро-2020, ЛЧ и Суперкубок УЕФА.

Полузащитник лондонского Челси Рис Деймс на своей странице в Instagram сообщил о том, что он стал жертвой ограбления, которое произошло у него дома.

"Вечером 14 сентября, когда я играл за клуб в Лиге чемпионов, в мой дома вломилась группа трусливых грабителей. Совместными усилиями им удалось погрузить в машину тяжелый сейф, в котором находились мои личные вещи.

Я никогда не храню дома ювелирные украшения, поэтому все, что хранилось в сейфе – это медали: медаль победителя Лиги чемпионов, медаль победителя Суперкубка УЕФА и медаль за второе место на Евро-2020. Эти медали мы завоевали вместе с Челси и сборной Англии – награды, которые не отнять у меня вне зависимости от того, обладаю ли я ими физически.

Тем не менее, я обращаюсь ко всем моим фанатам, болельщикам Челси и сборной Англии с просьбой помочь выявить этих негодяев, которые никогда не смогут расслабиться, потому что улики против них накапливаются. Полиция, мои советники, Челси и многие другие поддерживают меня, и у нас есть четкие версии о том, кто эти преступники. Мы идем за ними.

К счастью, во время взлома в доме никого не было, но я хочу сообщить всем, что со мной все в порядке. Я ценю возможность рассказать вам о моей беде, и надеюсь, что вместе мы сможем поймать этих людей и восстановить справедливость", – написал англичанин в Instagram.

Также Джеймс прикрепил видео с камер наблюдения, где можно увидеть момент ограбления.

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