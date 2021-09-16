Оуэн: Трио Месси, Неймар, Мбаппе делает атаку ПСЖ слабее

Легендарный футболист Майкл Оуэн назвал своих фаворитов розыгрыша Лиги чемпионов.

ПСЖ неожиданно потерял очки в выездном матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Брюгге.

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн подвел итоги матча, раскритиковав звездное трио парижан: Месси, Неймара и Мбаппе.

"Мы пускаем слюни, глядя на эту команду, в которой есть такие форварды – они все феноменальны сами по себе. Но вместе эти трое делают атаку ПСЖ слабее.

И я не понимаю, почему их называют одними из фаворитов этой Лиги чемпионов. Я считаю, что английские команды намного лучше", – приводит слова Оуэна издание Daily Mail.

Ранее наставник парижан Почеттино оценил игру Месси, Мбаппе и Неймара против Брюгге.