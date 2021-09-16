Янг Бойз
2
Манчестер Юнайтед
1
14 сентября
19:45
Севилья
1
РБ Зальцбург
1
14 сентября
19:45
Динамо Киев
0
Бенфика
0
14 сентября
22:00
Барселона
0
Бавария
3
14 сентября
22:00
Вильярреал
2
Аталанта
2
14 сентября
22:00
Лилль
0
Вольфсбург
0
14 сентября
22:00
Мальме
0
Ювентус
3
14 сентября
22:00
Челси
1
Зенит
0
14 сентября
22:00
Бешикташ
1
Боруссия Дортмунд
2
15 сентября
19:45
Шериф
2
Шахтер
0
15 сентября
19:45
Брюгге
1
ПСЖ
1
15 сентября
22:00
Манчестер Сити
6
РБ Лейпциг
3
15 сентября
22:00
Ливерпуль
3
Милан
2
15 сентября
22:00
Атлетико
0
Порту
0
15 сентября
22:00
Спортинг Лиссабон
1
Аякс
5
15 сентября
22:00
Интер
0
Реал Мадрид
1
15 сентября
22:00
Аякс
-
Бешикташ
-
28 сентября
19:45
Шахтер
-
Интер
-
28 сентября
19:45
ПСЖ
-
Манчестер Сити
-
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
Шериф
-
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Оуэн: Трио Месси, Неймар, Мбаппе делает атаку ПСЖ слабее

16 сентября 2021

Майкл Оуэн. Фото Getty Images

Легендарный футболист Майкл Оуэн назвал своих фаворитов розыгрыша Лиги чемпионов.

ПСЖ неожиданно потерял очки в выездном матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Брюгге.

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн подвел итоги матча, раскритиковав звездное трио парижан: Месси, Неймара и Мбаппе.

"Мы пускаем слюни, глядя на эту команду, в которой есть такие форварды – они все феноменальны сами по себе. Но вместе эти трое делают атаку ПСЖ слабее.

И я не понимаю, почему их называют одними из фаворитов этой Лиги чемпионов. Я считаю, что английские команды намного лучше", – приводит слова Оуэна издание Daily Mail.

Ранее наставник парижан Почеттино оценил игру Месси, Мбаппе и Неймара против Брюгге.

 

Команды
 
 Rambler's Top100