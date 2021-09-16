Почеттино оценил игру Месси, Мбаппе и Неймара против Брюгге

Наставник парижан Маурисио Почеттино подвел итоги матча против Брюгге в групповом этапе Лиги чемпионов.

ПСЖ неожиданно потерял очки в выездном матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Брюгге.

Наставник парижан Маурисио Почеттино подвел итоги ничейного матча, заявив, что звезды клуба еще не успели сыграться между собой.

Мы должны быть более последовательными, команда совершила много ошибок в первом тайме. Это был не очень хороший матч для нас, однако нам нужно сохранять спокойствие".

Почеттино также оценил совместный дебют Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. Все трое форвардов сыграли вместе впервые после перехода аргентинца в ПСЖ.

"Нам нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались друг с другом, чтобы их тройка были успешна. Это было ясно, и я говорил об этом в течение последних дней", — цитирует Почеттино Le Figaro.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе получил травму в матче против Брюгге и покинул поля на старте второго тайма.