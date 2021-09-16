Янг Бойз
2
Манчестер Юнайтед
1
14 сентября
19:45
Севилья
1
РБ Зальцбург
1
14 сентября
19:45
Динамо Киев
0
Бенфика
0
14 сентября
22:00
Барселона
0
Бавария
3
14 сентября
22:00
Вильярреал
2
Аталанта
2
14 сентября
22:00
Лилль
0
Вольфсбург
0
14 сентября
22:00
Мальме
0
Ювентус
3
14 сентября
22:00
Челси
1
Зенит
0
14 сентября
22:00
Бешикташ
1
Боруссия Дортмунд
2
15 сентября
19:45
Шериф
2
Шахтер
0
15 сентября
19:45
Брюгге
1
ПСЖ
1
15 сентября
22:00
Манчестер Сити
6
РБ Лейпциг
3
15 сентября
22:00
Ливерпуль
3
Милан
2
15 сентября
22:00
Атлетико
0
Порту
0
15 сентября
22:00
Спортинг Лиссабон
1
Аякс
5
15 сентября
22:00
Интер
0
Реал Мадрид
1
15 сентября
22:00
Аякс
-
Бешикташ
-
28 сентября
19:45
Шахтер
-
Интер
-
28 сентября
19:45
ПСЖ
-
Манчестер Сити
-
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
Шериф
-
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Почеттино оценил игру Месси, Мбаппе и Неймара против Брюгге

16 сентября 2021

Неймар и Месси в игре против Брюгге. Фото Getty Images

Наставник парижан Маурисио Почеттино подвел итоги матча против Брюгге в групповом этапе Лиги чемпионов.

ПСЖ неожиданно потерял очки в выездном матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Брюгге.

Наставник парижан Маурисио Почеттино подвел итоги ничейного матча, заявив, что звезды клуба еще не успели сыграться между собой.

Мы должны быть более последовательными, команда совершила много ошибок в первом тайме. Это был не очень хороший матч для нас, однако нам нужно сохранять спокойствие".

Почеттино также оценил совместный дебют Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. Все трое форвардов сыграли вместе впервые после перехода аргентинца в ПСЖ.

"Нам нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались друг с другом, чтобы их тройка были успешна. Это было ясно, и я говорил об этом в течение последних дней", — цитирует Почеттино Le Figaro.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе получил травму в матче против Брюгге и покинул поля на старте второго тайма.

Команды
 
 Rambler's Top100