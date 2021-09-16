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ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе не смог обыграть Брюгге

16 сентября 2021

Брюгге - ПСЖ, getty images

Парижане потеряли очки в первом туре Лиги чемпионов.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Брюгге и сыграл вничью со счетом 1:1.

Впервые в старте вышло трио Месси-Мбаппе-Неймар, но голом за парижан отметился Эррера. Лионель записал на свой счет желтую карточку, Килиан — ассист.

Отметим, что Эдуард Соболь отметился результативной передачей на Ванакена.

Брюгге — ПСЖ 1:1
Голы: Ванакен, 27 — Эррера, 15

Брюгге: Миньоле — Мата, Хендри, Нсоки, Соболь — Сова (Мауасса, 90), Ритс, Ванакен, Баланта, де Кетеларе — Ланг.

ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло (Мендеш, 75) — Вейналдум (Дракслер, 46), Эррера, Паредес (Данилу Перейра, 46) Месси, Неймар, Мбаппе (Икарди, 51).

Предупреждения: Ланг, Баланта — Паредес, Месси

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