Гвардиола: Лейпциг никогда не сдается

Хосеп Гвардиола подвел итоги победного матча против Лейпцига в первом туре группового этапа ЛЧ.

Манчестер Сити в невероятном стиле "перестрелял" РБ Лейпциг в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (6:3)

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подвел итоги победного матча, похвалив футболистов Лейпцига.

Лейпциг никогда не сдается. Они по-особенному атакуют. Они играют в режиме все или ничего. У тебя никогда не возникает ощущения, что все кончено. Мы не раз забивали через несколько минут после того, как они забивали. Это нам очень помогло.

У них молодая команда – такая агрессивная и сильная. Фантастическая команда. «Лейпциг» дает хороший сигнал футболу. Качество [наших] игроков сегодня было лучше, и поэтому мы победили.

Мы забили 16 голов в последних трех матчах здесь. Я бы хотел, чтобы побольше людей пришло в субботу. Мы устанем. Саутгемптон очень опасен. Я приглашаю всех наших болельщиков прийти в 3 часа дня, чтобы посмотреть нашу игру", — сказал Гвардиола в комментарии официальному сайту УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити — РБ Лейпциг.