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-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
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-
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-
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-
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Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
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-
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Ван Дейк и Мане остались на скамейке на игру против Милана

15 сентября 2021

Вирджил Ван Дейк, Getty Images

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сыграют Ливерпуль и Милан.

Одним из главных поединков вечера по праву считается встреча на стадионе Энфилд между английским Ливерпулем и итальянским Миланом.

Юрген Клопп, после победы над Лидсом (3:0), решил использовать с первых минут в центре поля Наби Кейта, в то время как пару центральных защитников Матипу составил Джо Гомес, а Мане в атаке заменил Ориги.

Стефано Пьоли, на фоне успеха в игре против римского Лацио (2:0), предпочел увидеть Кьера в центре обороны, Беннасер был отправлен в опорную зону, а Салемакерс дополнил тройку атакующих полузащитников.

Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон — Кейта, Хендерсон, Фабиньо — Салах, Ориги, Жота.

Запасные: Адриан, Келлехер, Ван Дейк, Конате, Алькантара, Милнер, Мане, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Минамино, Цимикас, Филлипс.

Милан: Меньян — Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес — Беннасер, Кессье — Салемакерс, Браим Диас, Рафаэль Леау — Ребич.

Запасные: Тэтэрушану, Юнгдаль, Балло-Туре, Тонали, Жиру, Романьоли, Калулу, Флоренци, Мальдини, Габбиа.

Матч Ливерпуль — Милан начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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