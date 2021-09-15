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-
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-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
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-
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Ливерпуль — Милан. Накануне

15 сентября 2021

Ливерпуль - Милан

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют анонс матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится культовое противостояние — Ливерпуль сыграет против Милана.

Ливерпуль — Милан

Среда, 15 сентября, 22:00. Энфилд (Ливерпуль). Главный арбитр — Шимон Марциньяк. Трансляция на Megogo.

Противостояние Ливерпуля и Милана действительно культовое. Финал Лиги чемпионов сезона-2004/05 — незабываемый. Да и финал розыгрыша-2006/07 подарил множество позитивных эмоций и воспоминаний. Надеемся, что и это противостояние будет зрелищным.

Ливерпуль с боевым настроем подходит к матчу. Их победа в Лиге чемпионов осталась только в памяти фанатов, так как сейчас у "красных" много проблем. Это касается кадрового арсенала Юргена Клоппа. Ливерпуль последний сезон боролся с травмами и лишь в последних матчах решил задачу выхода в ЛЧ. О победе в чемпионате речь не шла. Да и в этом году сложно будет побороться с конкурентами по АПЛ, тем более что они достаточно серьезно укрепились, чего не скажешь о Ливерпуле, который лишь потерял своего лидера в лице Вейналдума. Но Салах, Мане и компания еще способны удивить суровую английскую публику в Лиге чемпионов.

Милан вернулся в ЛЧ спустя восемь лет. Для фанатов клуба эти восемь лет длились вечно. И решили они задачу, как и Ливерпуль, в последних турах. Да, Милан уже не тот, какой был 15 лет назад. Номна данный момент это боеспособный коллектив, способный бороться за самые высокие задачи. У них есть ярковыраженные лидеры, а "вечно молодой" Златан Ибрагимович, хоть и не сыграет против Ливерпуля, но задаст жару в последующих матчах так точно. Группа у Милана — не подарок, но за выход в плей-офф ЛЧ они точно будут бороться. Важно стартовать с победы над Ливерпулем. А моменты у них точно будут.

 

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон — Робертсон, Ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд — Тьяго, Фабиньо, Хендерсон — Мане, Салах — Жота.

Милан: Меньян — Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес — Тонали, Кессье, Флоренци, Диас, Леау — Ребич.

footballпрогноз 1:1

 

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