Фернандо начнет матч против Шерифа с первых минут

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D, в котором сыграют тираспольский Шериф и донецкий Шахтер.

Донецкий Шахтер начинает свой путь по групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА гостевым матчем против молдавского Шерифа.

Юрий Вернидуб практически не удивил тактическими решениями при подготовке стартового состава на эту игру, а мы лишь отметим выход Яхшибоева на острие атаки.

Со стороны Роберто Де Дзерби, после победы над днепровским Днепр-1, отметим появление в центре обороны Марлона, в то время как Маркос Антонио и Майкон сыграют в опорной зоне, а Фернандо выйдет на левом фланге атакующей тройки полузащитников.

Шериф: Атанасиадис — Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Тилль, Аддо — Кастаньеда, Коловос, А. Траоре — Яхшибоев.

Запасные: Челядник, Пащенко, Раделич, Джульен, Кожокарь, Николов, Бруно, Кожокару, Янсане.



Шахтер: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Педриньо, Фернандо — Л. Траоре.