Шериф — Шахтер. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шерифом и Шахтером.

Донецкий Шахтер в первом туре постарается добыть победу в матче с Шерифом и сделать хороший задел для себя на будущее.

Шериф – Шахтер

Среда, 15 сентября, 19:45. Стадион Шериф, Тирасполь. Дениз Айтекин (Германия) – главный арбитр встречи. Трансляция на видеоплатформе MEGOGO.

Молдавский Шериф стал настоящей сенсацией, пройдя четыре раунда квалификации и пробившись в групповой этап Лиги чемпионов. Юрий Вернидуб уже вошел в историю Шерифа и всего молдавского футбола как тренер, который вывел молдавскую команду в групповой турнир самого престижного евротурнира.

Хотя донецкий Шахтер завсегдатай участник Лиги чемпионов. Попадание в групповой этап в этом году также можно называть своего рода везением. Ведь все мы помним, сколько моментов Монако создал у ворот Андрея Пятова в харьковском матче. Тем не менее, эти противостояния уже история и сейчас Шахтеру предстоит сыграть свой матч против явного аутсайдера группы.

Говорить о том, что "горняки" не наберут очки в матчах с более сильными командами, язык не повернется, ибо Шахтер в прошлом году в четырех матчах против Интера и Реала суммарно набрал 8 очков, а вот наличие Боруссии значительно подпортило итоговый результат и общую статистику команды Луиша Каштру. Сейчас же на месте Боруссии Шериф. Команда точно из разряда тех, которую Шахтер просто обязан обыгрывать. Донецкий клуб до матча "на бумаге" сильнее во всех аспектах, а вот как оно будет на футбольном поле?

Выход Шерифа в групповой этап уже достижение и в каждом матче молдавская команда абсолютно заслуженно будет аутсайдером, но это не означает, что они не попробуют создать проблемы своим оппонентам. Сам Шериф прекрасно понимает, что Шахтер – теневой соперник за выход в Лигу Европы и в домашнем матче против донецкой команды кровь из носу надо брать очки. Вспоминая то, сколько проблем Шахтер всегда имел в матчах с Зарей Юрия Вернидуба, есть опасения, что и здесь легкой прогулки не будет. Юрий Николаевич прекрасно знает сильные стороны нашей команды и наверняка попробует нивелировать сильные стороны команды Де Дзерби, будет делать ставку на быстрые вертикальные атаки, а также ситуативно будет применять высокий прессинг. Ведь как раз матчи против Монако показали, что у Шахтера имеются огромные проблемы при выходе из обороны в атаку, когда футболисты обороны находятся под серьезным давлением со стороны соперника.

Тем не менее, Шахтер – более опытная и классная команда, которая должна добывать выездную победу в Тирасполе.

Ориентировочные составы команд

Шериф: Атанасиадис – Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джулиен – Тилль, Аддо, Траоре, Янсане, Коловос – Кастаньеда

Шахтер: Пятов – Додо, Матвиенко, Марлон, Витао – Майкон, Антонио, Педриньо, Тете, Марлос – Траоре

Форма команд за последние 5 матчей

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА

Шериф – 70

Шахтер – 18

История противостояний

Всего игр: 2 (1 победа Шахтера, 1 ничья)

На поле Шерифа: 1 (1 ничья)

Разница забитых и пропущенных голов: 2-0 в пользу Шахтера

Самый результативный матч: победа Шахтера 2:0 (2003)

прогноз 1:3

Сергей Горбаченко, Football.ua