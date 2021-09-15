Янг Бойз
2
Манчестер Юнайтед
1
14 сентября
19:45
Севилья
1
РБ Зальцбург
1
14 сентября
19:45
Динамо Киев
0
Бенфика
0
14 сентября
22:00
Барселона
0
Бавария
3
14 сентября
22:00
Вильярреал
2
Аталанта
2
14 сентября
22:00
Лилль
0
Вольфсбург
0
14 сентября
22:00
Мальме
0
Ювентус
3
14 сентября
22:00
Челси
1
Зенит
0
14 сентября
22:00
Бешикташ
-
Боруссия Дортмунд
-
15 сентября
19:45
Шериф
-
Шахтер
-
15 сентября
19:45
Брюгге
-
ПСЖ
-
15 сентября
22:00
Манчестер Сити
-
РБ Лейпциг
-
15 сентября
22:00
Ливерпуль
-
Милан
-
15 сентября
22:00
Атлетико
-
Порту
-
15 сентября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Аякс
-
15 сентября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
15 сентября
22:00
Аякс
-
Бешикташ
-
28 сентября
19:45
Шахтер
-
Интер
-
28 сентября
19:45
ПСЖ
-
Манчестер Сити
-
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
Шериф
-
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Почеттино: Челси — фаворит на победу в Лиге чемпионов

15 сентября 2021

Маурисио Почеттино, Getty Images

Специалист не считает свою команду главным претендентом на трофей.

Главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против Брюгге назвал главного фаворита на победу в турнире.

"Фавориты Лиги чемпионов? Я думаю, что Челси и мы. ПСЖ и Челси — лучшие команды в турнире. Лондонский клуб будет защищать титул. Назвал бы их, если бы нужно было выбрать одну команду.

Летом они стали еще сильнее, подписав хороших игроков. И, как вы знаете, в это трансферное окно они потратили больше нас. У нас одна задача — сплотиться и стать отличной командой", — сказал Почеттино.

Отметим, что матч Брюгге — ПСЖ состоится 15 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Маурисио Почеттино и Килиан Мбаппе. Getty Images 20 августа 2021 Почеттино — о потенциальном уходе Мбаппе: Килиан — наш игрок
Лионель Месси. Фото ПСЖ 30 августа 2021 Почеттино оценил дебют Месси в составе ПСЖ
Маурисио Почеттино, RMCsport 02 августа 2021 Почеттино проиграл почти 23% из 35 матчей на старте карьеры в ПСЖ — худший показатель за период "катарских денег"
Маурисио Почеттино, Getty Images 27 августа 2021 Почеттино: Всегда нечто особенное — играть с Манчестер Сити
 
 Rambler's Top100