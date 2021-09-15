Почеттино: Челси — фаворит на победу в Лиге чемпионов

Специалист не считает свою команду главным претендентом на трофей.

Главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против Брюгге назвал главного фаворита на победу в турнире.

"Фавориты Лиги чемпионов? Я думаю, что Челси и мы. ПСЖ и Челси — лучшие команды в турнире. Лондонский клуб будет защищать титул. Назвал бы их, если бы нужно было выбрать одну команду.

Летом они стали еще сильнее, подписав хороших игроков. И, как вы знаете, в это трансферное окно они потратили больше нас. У нас одна задача — сплотиться и стать отличной командой", — сказал Почеттино.

Отметим, что матч Брюгге — ПСЖ состоится 15 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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