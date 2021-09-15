Янг Бойз
2
Манчестер Юнайтед
1
14 сентября
19:45
Севилья
1
РБ Зальцбург
1
14 сентября
19:45
Динамо Киев
0
Бенфика
0
14 сентября
22:00
Барселона
0
Бавария
3
14 сентября
22:00
Вильярреал
2
Аталанта
2
14 сентября
22:00
Лилль
0
Вольфсбург
0
14 сентября
22:00
Мальме
0
Ювентус
3
14 сентября
22:00
Челси
1
Зенит
0
14 сентября
22:00
Бешикташ
-
Боруссия Дортмунд
-
15 сентября
19:45
Шериф
-
Шахтер
-
15 сентября
19:45
Брюгге
-
ПСЖ
-
15 сентября
22:00
Манчестер Сити
-
РБ Лейпциг
-
15 сентября
22:00
Ливерпуль
-
Милан
-
15 сентября
22:00
Атлетико
-
Порту
-
15 сентября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Аякс
-
15 сентября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
15 сентября
22:00
Аякс
-
Бешикташ
-
28 сентября
19:45
Шахтер
-
Интер
-
28 сентября
19:45
ПСЖ
-
Манчестер Сити
-
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
Шериф
-
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Наставник Янг Бойз: Победить Манчестер Юнайтед — это уникально

15 сентября 2021

Дэвид Вагнер. Фото Getty Images

Дэвид Вагнер подвел итоги победного матча против "красных дьяволов".

Швейцарский Янг Бойз в сумасшедшем матче вырвал победу у Манчестер Юнайтед в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник "пчел" Дэвид Вагнер подвел итоги победного матча против МЮ, похвалив своих подопечных.

"Мы уже выиграли пару игр, но победить Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов – это уникально. Я очень рад за всех, кто видел это. Каждый человек здесь сыграл свою роль

Сложно сохранять концентрацию на протяжении 90 минут в матче против команды такого качества. Мы могли оказать больше давления на их ворота. Важно то, что мы забили дважды, а они – всего один раз.

Мы играли хорошо с момента, когда начали уступать в счете. Красная карточка сыграла нам на руку, но мы хорошо справились. Мы изменили тактику и стали играть с двумя нападающими. Это помогло нам и подтолкнуло нас", — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Янг Бойз — Манчестер Юнайтед.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
 
 Rambler's Top100