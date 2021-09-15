Наставник Янг Бойз: Победить Манчестер Юнайтед — это уникально

Дэвид Вагнер подвел итоги победного матча против "красных дьяволов".

Швейцарский Янг Бойз в сумасшедшем матче вырвал победу у Манчестер Юнайтед в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник "пчел" Дэвид Вагнер подвел итоги победного матча против МЮ, похвалив своих подопечных.

"Мы уже выиграли пару игр, но победить Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов – это уникально. Я очень рад за всех, кто видел это. Каждый человек здесь сыграл свою роль

Сложно сохранять концентрацию на протяжении 90 минут в матче против команды такого качества. Мы могли оказать больше давления на их ворота. Важно то, что мы забили дважды, а они – всего один раз.

Мы играли хорошо с момента, когда начали уступать в счете. Красная карточка сыграла нам на руку, но мы хорошо справились. Мы изменили тактику и стали играть с двумя нападающими. Это помогло нам и подтолкнуло нас", — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Янг Бойз — Манчестер Юнайтед.