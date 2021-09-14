Динамо острее, но и Бенфика создает: статистика первого тайма матча Лиги чемпионов

В первой половине игры команды не забивали

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо встречается дома с португальской Бенфикой.

В первом тайме команды создавали моменты, но счет так и не был открыт. У киевлян был шанс забить, но удар со штрафного от Шапаренко перевел на угловой Влахадимос. А под конец тайма момент был и у Миколенко.

Бенфика также создала много голевых. Несколько раз после ошибок Дениса Бойко португальцы могли открывать счет, однако защитники были на чеку. Да и во владении мячом преимущество за Бенфикой — 33:67

Вашему вниманию статистика первого тайма матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Динамо — Бенфика доступна на Football.ua.