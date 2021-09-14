Луческу: Я жду большого количества зрителей на наш матч против Бенфики

Специалист в преддверии матча пообщался с прессой.

Главный тренер киевского Динамо рассказал о матче против Бенфики в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Пока стадион пустой, я пока никого не вижу. Я жду большого количества зрителей, такой соперник, такой уровень соперника.

Буяльский готов, он начнет игру. но мы еще будем смотреть на его физическое состояние. Желание у него огромное и это радует", — сказал Луческу.

Отметим, что матч Динамо — Бенфика состоится 14 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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