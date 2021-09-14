Динамо U-19 разгромило Бенфику U-19 в юношеской Лиге чемпионов

Киевляне ударно начали турнир.

В рамках первого матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов киевское Динамо разгромило португальскую Бенфику со счетом 4:0.

За украинскую команду голами отличались Боль, Волошин, Диалло и Бражко сумел реализовать 11-метровый удар.

Отметим, что Динамо U-19, как и основная команда, в Лиге чемпионов играет против Барселоны, Баварии и Бенфики.

Также отметим, что победитель своей группы напрямую отправляется в 1/8 финала турнира. Занявший второе место выходит в 1/16.

Динамо U-19 — Бенфика U-19 4:0

Голы: Боль, 8, Бражко, 65, Волошин, 79, Диалло, 80