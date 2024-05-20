Чуамені не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів — Marca

Серйозна втрата для "вершкових".

Півзахисник мадридського Реалу Орельєн Чуамені не зможе зіграти у фіналі Ліги чемпіонів з дортмундською Боруссією через травму. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у 24-річного француза перелом третьої плеснової кістки лівої стопи. Півзахисник зазнав цієї травми у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Чуамені консультувався з різними медичними фахівцями, намагаючись знайти рішення, яке дасть змогу скоротити терміни відновлення. Зокрема, він літав до США для консультації з американським фахівцем, який підтвердив діагноз і дав рекомендації щодо лікування.

Участь француза в чемпіонаті Європи поки залишається під питанням. Сам Чуамені сподівається відновиться до початку турніру, який стартує 14-го червня.

Фінал ЛЧ сезону 2023/24 між Реалом та Боруссією Д відбудеться першого червня, о 22:00 за київським часом.