Боруссія Д — Реал Мадрид: коли та де відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2023/24

Вирішальний матч головного європейського клубного турніру відбудеться в Лондоні.

Літній сезон у 2024 році відкриватиме фінал Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумком якого буде визначена найсильніша команда Європи.

У вирішальному матчі цього разу зіграють дортмундська Боруссія та мадридський Реал.

"Чорно-жовті" першими стали фіналістами, двічі обігравши французький Парі Сен-Жермен у півфінальних матчах із аналогічним рахунком 1:0. Тоді як Реал зіграв унічию на полі мюнхенської Баварії в першому матчі (2:2), після чого виграв домашню частину дуелі (2:1).

Майбутній фінал завершить 69 розіграш турніру (32 — від моменту його перетворення в поточний формат та відповідно останній у такому вигляді)

Від наступного сезону груповий етап Ліги чемпіонів проводитиметься за новою схемою.

Коли фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 між Боруссією Дортмунд і Реалом відбудеться у суботу, 1 червня.

Де відбудеться фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться на легендарному Вемблі в Лондоні. Цей стадіон вміщує 90 тисяч глядачів та є домашньою ареною для збірної Англії, а також місцем проведення фінальних стадій англійських кубкових турнірів.

Вемблі прийматиме фінал Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів увосьме — це рекорд. Востаннє вирішальний матч головного європейського клубного турніру на цій арені був зіграний у 2013 році.

Усі фінали Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів на Вемблі:

1962/63, Мілан — Бенфіка 2:1

1967/68, Манчестер Юнайтед — Бенфіка 4:1

1970/71, Аякс — Панатінаїкос 2:0

1977/78, Ліверпуль — Брюгге 1:0

1991/92, Сампдорія — Барселона 0:1

2010/11, Барселона — Манчестер Юнайтед 3:1

2012/13, Боруссія Дортмунд — Баварія 1:2

2023/24, Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид

Хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів

Боруссія Дортмунд утретє в історії вийшла у фінал Ліги чемпіонів. У 1997 році "чорно-жовті" здобули перемогу 3:1 над Ювентусом, а у 2013 році поступились 1:2 Баварії.

На шляху до нинішнього фіналу німецька команда виграла групу з ПСЖ (0:2, 1:1), Міланом (0:0, 3:1) та Ньюкаслом (1:0, 2:0), а у плей-оф пройшла ПСВ (1:1, 2:0), Атлетіко (1:2, 4:2) і той-таки ПСЖ (1:0, 1:0).

Мадридський Реал є рекордсменом за перемогами в Лізі чемпіонів, здобувши 14 трофеїв. Також на рахунку Королівського клубу три невдалі фінали, і майбутній вирішальний матч стане для них 18-м в історії.

У цьому розіграші Ліги чемпіонів Реал зі стовідсотковим показником набраних очок став першим у групі з Наполі (3:2, 4:2), Брагою (2:1, 3:0) та Уніоном Берлін (1:0, 3:2).

У плей-оф "вершкові" також здолали РБ Лейпциг (1:0, 1:1) та Манчестер Сіті (3:3, 1:1 пен. 4:3).