Канісарес: Лунін заслуговує зіграти в фіналі Ліги чемпіонів, але, думаю, гратиме Куртуа

10 травня 2024

Канісарес: Лунін заслуговує зіграти в фіналі Ліги чемпіонів, але, думаю, гратиме Куртуа

Легенда іспанського футболу прокоментував гру українця.

Ексголкіпер Реала Сантьяго Канісарес поділився думкою, хто буде основним воротарем "королівського клубу" у фіналі Ліги чемпіонів.

"Я думаю, що буде грати Куртуа, тому що вибір за Анчелотті, і у нього є час, щоб зігратися та набрати найкращу форму, але навіть 80% Куртуа – це багато.

Це складна ситуація. Очевидно, що Лунін заслуговує зіграти, але воротар, який буде грати, є найкращим у світі, а 1-й номер має велику вагу", – сказав Канісарес.

Раніше повідомлялося, що Лунін та Довбик претендують на місця у збірній сезону Ла Ліги.

Джерело: AS

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