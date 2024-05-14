Вінчич обслуговуватиме фінал Ліги чемпіонів між Боруссією Д та Реалом

Фінал головного єврокубку довірили словенській бригаді арбітрів.

Прес-служба УЄФА на своєму офіційному сайті оголосила суддівську бригаду на фінал Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться дортмундська Боруссія та мадридський Реал.

Фінальний поєдинок головного єврокубкового турніру обслужить бригада арбітрів на чолі зі словенцем Славко Вінчичем.

Допомагатимуть йому Томаш Кланчник та Андраж Ковачич, а четвертим арбітром призначено Франсуа Летексьє з Франції.

За систему ВАР відповідатиме Нейц Кайтазович із Словенії, а допомагатимуть йому Раде Обренович (Словенія) та Массиміліано Ірраті (Італія).

До цього 44-річний Вінчич обслуговував фінал Ліги Європи у сезоні-2021/22 між Айнтрахтом та Рейнджерсом. У поточній кампанії Славко відпрацював на п'яти матчах Ліги чемпіонів, де показав 19 жовтих карток.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів пройде 1 червня на стадіоні Уемблі у Лондоні. Початок зустрічі запланований на 22:00 за Києвом.