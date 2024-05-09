Баллак після поразки Баварії від Реала: Це жорстоко

09 травня 2024

Баллак, getty images

Легенда німецького футболу не залишилася осторонь від неймовірного матчу на Сантьяго Бернабеу.

Колишній півзахисник мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Міхаель Баллак висловився про матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіоном між "рекордмайстер" та мадридським Реалом (1:2). Цитує легендарного німця  офіційний сайт УЄФА.

"Це жорстоко. Увесь цей міф, ця енергетика, яка тут, на цьому стадіоні "Сантьяго Бернабеу", превалює. Ця віра в здатність продовжувати творити історію та битися до останніх секунд, і в підсумку — домогтися успіху.

І ось сьогодні — знову: за будь-яких обставин, і неважливо, що через помилку суперника, вони відігралися. Це клуб, що має харизму. Тут вона відчувається", — заявив Баллак.
Раніше головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував поразку від Реала.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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