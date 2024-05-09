Баллак після поразки Баварії від Реала: Це жорстоко

Легенда німецького футболу не залишилася осторонь від неймовірного матчу на Сантьяго Бернабеу.

Колишній півзахисник мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Міхаель Баллак висловився про матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіоном між "рекордмайстер" та мадридським Реалом (1:2). Цитує легендарного німця офіційний сайт УЄФА.

"Це жорстоко. Увесь цей міф, ця енергетика, яка тут, на цьому стадіоні "Сантьяго Бернабеу", превалює. Ця віра в здатність продовжувати творити історію та битися до останніх секунд, і в підсумку — домогтися успіху.

І ось сьогодні — знову: за будь-яких обставин, і неважливо, що через помилку суперника, вони відігралися. Це клуб, що має харизму. Тут вона відчувається", — заявив Баллак.