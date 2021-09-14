Марлон: Не описать эмоции, которые переполняют, когда играешь в Лиге чемпионов

Защитник "горняков" поделился ожиданиями от матча против Шерифа.

Уже в среду, 15 сентября, донецкий Шахтер стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против Шерифа из Тирасполя.

Бразильский защитник "горняков" Марлон посетил пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов, рассказав о подготовке донецкой команды к матчу против Шерифа.

"Не описать эмоции, которые переполняют, когда играешь в Лиге чемпионов. Агрессивности и интенсивности я научился, скорее всего, когда начал работать с Роберто Де Дзерби.

Тогда мой футбол стал таким и я начал демонстрировать нынешнюю игру. Спасибо за сравнение с Серхио Рамосом, он и как Тиаго Силва являют моими кумирами. Но мне еще далеко до этих ребят", — сказал Марлон на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, матч Шериф — Шахтер состоится, в среду, 15 сентября, старт встречи запланирован на 19:45.