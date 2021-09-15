Украина против Молдовы: история клубных противостояний

К матчу между Шахтером и Шерифом вспоминаем былые баталии.

Шахтер сразится с Шерифом в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Специально к поединку Football.ua вспоминает, как украинские клубы играли против представителей Молдовы.

Сезон-1997/1998

Зимбру — Шахтер (1:1; 0:3)

Первая в истории встреча между украинскими и молдавскими клубами пришлась на предпоследний розыгрыш Кубка обладателей Кубков. Участие в ней принимал как раз донецкий Шахтер, попавший в квалификационном раунде на кишиневский Зимбру.

Первый матч, проходивший в столице Молдовы, закончился мировой 1:1 — в составе команды Валерия Яремченко под конец первого тайма отличился покойный ныне Сергей Ателькин. В ответной же встрече "горняки" добыли разгромную победу — голы на счету Геннадия Орбу, того таки Сергея Ателькина и Валерия Кривенцова.

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Сезон-2003/2004

Шериф – Шахтер (0:0; 0:2)

В следующей встрече клубов из наших стран снова принимал участие Шахтер, а его соперником был как раз таки Шериф.

Первый матч второго раунда квалификации закончился унылыми нулями, в то время как второй, проходивший на донецком РСК Олимпийский — победой подопечных Бернда Шустера со счетом 2:0. Забили серб Звонимир Вукич и бразилец Брандао.

Сезон-2004/2005

Металлург Донецк — ФК Тирасполь (3:0; 2:1)

А это был уже Кубок УЕФА, и встречались в нем другие представителя Украины и Молдовы — Металлург и ФК Тирасполь. К сожалению, обоих клубов уже на футбольной карте мира нет.

В первом матче, который проходил в Донецке, украинская команда одержала победу 3:0 благодаря голу Яя Туре (да-да!) и дублю серба Илии Столицы. Фамилия под игру где-нибудь в Динамо!

В Тирасполе преимущество уже было минимальным: волевые 2:1 с голами Вячеслава Чечера и перуанца Андреса Мендосы.

Сезон-2006/2007

Зимбру – Металлург Запорожье (0:0; 0:3)

Пару лет спустя в том же втором раунде квалификации Кубка УЕФА молдавский вояж ждал уже другой Металлург — запорожский.

В Кишиневе были разыграны нули, а на Востоке нашей страны, прям в 15-ю годовщину ее Независимости — прекрасный подарок в виде разгрома. Дубль македонца Дарко Тасевски и мяч грузина Дато Квирквелии принесли команде Сергея Ященко эффектный и безответный разгром.

Сезон-2008/2009

ФК Тирасполь – Таврия (0:0; 1:3)

А вот и Кубок Интертото! Более того: последний розыгрыш этого турнира.

Снова нулевая ничья на выезде и уверенная победа дома. Все также шло к 3:0 (забили серб Желько Любенович, Владимир Гоменюк и грузин Васил Гигиадзе), однако а компенсированное ко второму тайму время молдованам удался гол престижа.

2010/2011

Шериф – Динамо (2:0; 0:0)

Пожалуй, самая памятная серия противостояния Украина-Молдова. Матч в Тирасполе, наверное, помнят все: тогда киевская команда опозорилась так, что забыть в принципе сложно. 0:2 и череда неудач на старте сезона победила россиянина Валерия Газзаева вновь подать в отставку, и на этот раз президент клуба ее принял.

В Киеве в последнем туре случилась популярная для нашего текста нулевка, однако Динамо все же смогло выйти из группы ЛЕ со второго места с Олегом Лужным на посту и.о. и даже дойти до 1/4 турнира уже с вернувшимся Юрием Семиным.

Сезон-2013/2014

Черноморец – Дачия (2:0; 1:2)

На пути к групповому этапу в своем самом успешном евросезоне Черноморец пробил и молдавский барьер. Благо, ехать совсем недалеко!

Команды, к слову, обменялись победами. В нашей "жемчужине у моря" подопечные Романа Григорчука забили два безответных гола усилиями двоих Алексеев — Гая и Антонова, в прошлом сезоне тренировавших черно-синих и добывших для клуба место в элите.

В столице Молдовы (а Дачия клуб именно оттуда) на два мяча хозяев ответил все тот же Гай. Вернее, как ответил — он счет как раз открыл, просто потом наши слегка расслабились. Так и случилась второе и пока последнее поражение украинцев от молдован. Правда, прока последним оно не дало.