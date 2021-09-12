Следите за ключевыми событиями поединка вместе с Football.ua.

В поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер ожидает гостевая встреча против тираспольского Шерифа.

Удастся ли "горнякам" удачно стартовать в основном раунде Лиги чемпионов? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Шериф — Шахтер вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 15 сентября в 19:45 по киевскому времени.

Шериф — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Роберто Де Дзерби.