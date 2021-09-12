В поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер ожидает гостевая встреча против тираспольского Шерифа.
Удастся ли "горнякам" удачно стартовать в основном раунде Лиги чемпионов? Об этом станет известно по итогам самого матча.
Следить за ключевыми событиями поединка Шериф — Шахтер вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 15 сентября в 19:45 по киевскому времени.
Шериф — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Роберто Де Дзерби.