Шахтер — Интер: билеты на матч Лиги чемпионов в Киеве можно приобрести от 150 гривен

Болельщики уже могут купить билеты на матч группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Интером.

Донецкий Шахтер примет миланский Интер во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 28 сентября в Киеве.

Первый этап онлайн-продаж стартовала 2 сентября. В его рамках лишь владельцы абонементов на сезон-2021/22 и подписчики Shakhtar Club получат доступ к покупке не более четырех заветных пропусков в одни руки.

Дальше, начиная от 6 сентября, начинается этап свободной продажи для всех желающих посетить игру. Кроме того, с этого дня приобрести билеты будет возможно непосредственно в кассах стадиона.

Стоимость билетов составляет от 150 до 15 000 гривен, и зависит от места расположения сидений, а также пакета сопутствующего обслуживания.

Администрация Шахтера напоминает, что все билеты именные, а на стадионе, несмотря на нахождение Киева в "зеленой" зоне, будет действовать масочный режим.

Напомним, что игра состоится 28 сентября, начало в 19:45 по киевскому времени.