Стало известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов

28 августа 2021

Шахтер - Интер, фото Шахтер

Определились дата и время поединков главного еврокубкового турнира.

Шахтер в рамках группового этапа Лиги чемпионов сразится с Реалом, Интером и Шерифом. 

"Горняки" стартуют на выезде против Шерифа. Игрой с молдаванами подопечные Роберто Де Дзерби и завершат групповой турнир. Во втором и третьем туре "горняки" примут Интер и Реал на своем поле, а в четвертом и пятом отправятся к этим командам в гости.

1-й тур. 15 сентября, 19:45. Шериф –Шахтер

2-й тур. 28 сентября, 19:45. Шахтер – Интер

3-й тур. 19 октября, 22:00. Шахтер – Реал

4-й тур. 3 ноября, 19:45. Реал – Шахтер

5-й тур. 24 ноября, 19:45. Интер – Шахтер

6-й тур. 7 декабря, 22:00. Шахтер – Шериф

Напомним, что на Football.ua доступен материал-представление соперников Шахтера по группе Лиги чемпионов.

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