Дежавю Шахтера или "на манеже все те же": знакомим с группой Лиги чемпионов

Football.ua представляет соперников донецкого Шахтера по групповому раунду Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер в драматическом матче в Харькове сумел вырвать свою путевку в групповой этап Лиги чемпионов в игре против Монако, а уже спустя два дня узнал своих будущих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Неожиданно, но группа у "горняков" имеет максимально похожий вид с прошлогодним с тем лишь отличием, что менгхенгладбахскую Боруссию заменил молдавский Шериф, а так все тот же миланский Интер и тот же мадридский Реал. Но рокировка Боруссии на Шериф в одночасье делает Шахтер, как минимум, фаворитом за выход в Лигу Европы, в чем уверенности после прошлогодней жеребьевки не было и близко.

Интер

Нынешний Интер сильно отличается от своего прошлогоднего образца. Команду покинул главный тренер Антонио Конте, а также главный бомбардир – Ромелу Лукаку, также отмечаем уход Ашрафа Хакими. Им на замену пришли: Эдин Джеко в атаку и Дензел Думфрис на фланг обороны. Отметим и приход Хакана Чалханоглу и Хоакина Корреа. Новым наставником стал Симоне Индзагги. Пожалуй, это и есть основные и главные изменения в команде с прошлого сезона.

Главный тренер: Симоне Индзаги

Ключевые футболисты: Милан Шкриниар, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес

Перед стартом прошлого сезона Интер был в числе главных фаворитов на чемпионство, но главным, пожалуй, все же был Ювентус. Туринцы из года в год – самый явный фаворит. Так происходит уже долгие годы. Но в прошлом сезоне все было иначе. Интер стал чемпионом Италии и сделал это очень уверенно, опередив Милан на 12 очков.

В еврокубках в прошлом году свои выступления Интер прекратил именно из-за Шахтера. "Горняки" не проиграли в последнем туре группового этапа свой выездной поединок и это оставило Интер на четвертом месте даже за бортом Лиги Европы.

Оптимальный состав: Ханданович – Бастони, Де Врей, Шкриниар, Думфрис, Перишич – Брозович, Барелла, Чалханоглу – Мартинес, Джеко

Хотя прошел всего год с прошлых встреч между Шахтером и Интером, команды сильно видоизменились. Непонятно, как теперь будет выглядеть обновленный Интер с новым главным тренером и новыми исполнителями. Шахтер также претерпел больших изменений. Небольшим плюсом все же стоит считать тот факт, что новый главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби как никто другой знает итальянский футбол и возможности Интера и Симоне Индзаги. Возможно, это поможет нашей команде в будущих встречах.

Реал

Реал также претерпел больших изменений, особенно они коснулись оборонительной линии. Легендарный во всех смыслах испанский футболист Серхио Рамос, который отдал много лет мадридскому клубу покинул Реал на правах свободного агента. В след за ним был продан в Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан. Таким образом оба основных центральных защитника покинул клуб в летнее межсезонье. На их место пришел другой звездный футболист – Давид Алаба. На этом пока все. Также трансфером можно назвать возращение Бейла из аренды в Тоттенхэм, а самый главный трансфер еще может быть впереди. Реал не покидает надежд до закрытия трансферного окна выкупить контракт Киллиана Мбаппе. Если это удастся сделать "бланкос", то это будет самый громкий переход лета, наверное, после переход Лео Месси в Париж. И не забываем, что у Реала тоже поменялся главный тренер. На пост главного был назначен старый знакомый Карло Анчелотти.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Ключевые футболисты: Карим Бензема, Тони Кроос, Каземиро

В прошлом сезоне в чемпионате Испании Реал до последнего боролся за чемпионство, но по итогу преуспела другая испанская команда – Атлетико. Реал финишировал вторым с отставанием в два очка от "матрасников". В Лиге чемпионов королевский клуб также играл против Шахтера на групповом этапе и, к огромному удивлению всего футбольного мира, проиграл оба свои матча "горнякам". При чем проиграл абсолютно по делу. Правда, это не помешало мадридистам все равно выйти из группы. И прошли они достаточно далеко надо отметить. На их пути была повержена Аталанта и Ливерпуль. Непреодолимым барьером стал будущий победитель турнира – лондонский Челси. "Синие" обыграли Реал в полуфинальной стадии.

Оптимальный состав: Куртуа – Васкес, Начо, Милитао, Алаба – Каземиро, Кроос, Вальверде, Бэйл, Азар – Бензема

Говорить о том, что Реал будет явным фаворитом в матчах против Шахтера приходится не в первой. Приблизительно того же содержания прогнозы были и в прошлом году, но Шахтер тогда еще под руководством Луиша Каштру продемонстрировал, что готов преподносить вот такие сюрпризы своим оппонентам. Потому к прогнозам касательно будущего противостояния этих команд стоит подходить очень осторожно. Тем не менее, букмекеры наверняка будут отдавать предпочтение Реалу перед стартом очных встреч.

Шериф

Молдавский Шериф стал первым клубом из Молдавии, который сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Отдельно приятно, что причастен к такому историческому успеху украинский специалист Юрий Вернидуб, который провел команду через четыре (!) раунда квалификации и в последнем поединке по сумме двух матчей переиграл загребское Динамо со счетом 3:0. В чемпионате Молдавии Шериф уже долгое время является безоговорочным лидером.

Главный тренер: Юрий Вернидуб

Ключевые игроки: Энрике Луваннор, Себастьян Тилль, Франк Кастаньеда

Такой успех тираспольской команды стал возможен в том числе благодаря тому, что не так давно в молдавском футболе был отменен лимит на легионеров, которых играет большинство в основном составе Шерифа. В матче против Динамо на поле играл лишь один футболист с молдавским паспортом – Энрике Луваннор. Да и то молдавским футболистом его можно назвать с большой натяжкой, поскольку это натурализованный бразилец.

Оптимальный состав: Атанасиадис – Констанца, Арболедо, Дуланто, Криштиано – Аддо, Тилль, Коловос, Траоре, Кастаньеда – Луваннор

Попадание Шерифа в групповой этап Лиги чемпионов – это уже огромнейший успех для этого клуба. Попробовать себя на фоне таких команд как Интер, Реал и Шахтер – мечта для этих футболистов. Но это не говорит о том, что они не попытаются набрать хоть какие-то очки в группе. Глядя на расклад сил, то и сам Шериф понимает, что самая реальная возможность побороться за Лигу Европы – это "испортить жизнь" Шахтеру. С одной стороны "горняки" безусловно будут фаворитами в этих матчах, но с другой – это вовсе не означает, что это будут простые игры для Шахтера. В составе Шерифа играет достаточное количество быстрых и физически сильны игроков. Юрий Вернидуб любит вертикальный футбол и умеет ставить контратакующую игру. Можно вспомнить, сколько проблем Заря регулярно доставляла Шахтеру под его руководством, именно поэтому будет непросто.

Как же много меняет всего одна команда в группе. В прошлом году Шахтер был в сверхсложной группе, где выход в Лигу Европы казался невероятным успехом. Сейчас же Лига Европы для Шахтера – это тот минимум, который команда Де Дзерби обязана выполнять, а вспоминая удачные игры с Интером и Реалом в прошлом году, то можно и за что-то более существенное попробовать побороться.

Сергей Горбаченко, Football.ua