Де Дзерби: В Лиге чемпионов нужно всегда уважать всех и думать о каждом матче

Наставник "горняков" поделился впечатлениями о группе ЛЧ.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.

"Интер и Реал поменяли тренеров, но, может быть, даже улучшили уровень. В группе есть и Шериф – я не очень хорошо знаю эту команду, но они отлично играли с Динамо Загреб.

После жеребьевки Лиги чемпионов всегда сложно сказать, насколько группа легкая или трудная. В Лиге чемпионов можно попасть на Ливерпуль, Манчестер, ПСЖ… Просто будем играть и посмотрим".

"Когда я был молод, все в Италии, конечно, смотрели на Реал, как на грандиозный клуб, грандиозную команду, где всегда выступали сильные футболисты. Может быть, из-за этого я на пресс-конференциях говорил о Реале. На самом деле в последние годы Барселона в Испании стала лучше, чем Реал. Но мы до сих пор можем считать, что мадридский Реал – одна из лучших, сильнейших команд в Европе. Они очень хорошо выступают, у них сильные футболисты. Будем играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень.

Мы очень уважаем Шериф – они выиграли 3:0 у загребского Динамо. Мы уважаем все команды, которые выступают в Лиге чемпионов. На самом деле в прошлом сезоне мы видели, что Интер, когда начался групповой этап, возможно, подошел с другими ожиданиями, но в итоге закончил на четвертом месте. В Лиге чемпионов нужно всегда уважать всех и думать о каждом матче", — сказал Де Дзерби.

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