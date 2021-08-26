Жоржиньо — лучший футболист сезона-2020/21 по версии УЕФА

В Стамбуле (Турция) завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.
Помимо определения квартетов предстоящего розыгрыша ЛЧ, Союз европейских футбольных ассоциаций объявил имя лучшего футболиста минувшей кампании.
Им стал центральный полузащитник лондонского Челси и национальной сборной Италии Жоржиньо, который на клубном уровне выиграл Лигу чемпионов, а в составе "скуадры адзурры" — Евро-2020.
29-летнему итальянцу бразильского происхождения удалось опередить в голосовании Кевина Де Брюйне из Манчестер Сити и Нголо Канте из лондонского Челси.
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