Жоржиньо — лучший футболист сезона-2020/21 по версии УЕФА

Итальянский полузащитник Челси получил награду от Союза европейских футбольных ассоциаций.

В Стамбуле (Турция) завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.

Помимо определения квартетов предстоящего розыгрыша ЛЧ, Союз европейских футбольных ассоциаций объявил имя лучшего футболиста минувшей кампании.

Им стал центральный полузащитник лондонского Челси и национальной сборной Италии Жоржиньо, который на клубном уровне выиграл Лигу чемпионов, а в составе "скуадры адзурры" — Евро-2020.

29-летнему итальянцу бразильского происхождения удалось опередить в голосовании Кевина Де Брюйне из Манчестер Сити и Нголо Канте из лондонского Челси.

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