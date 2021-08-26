Томас Тухель — лучший тренер сезона-2020/21 по версии УЕФА

Наставник Челси получил награду от Союза европейских футбольных ассоциаций.

В Стамбуле (Турция) завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.

Помимо определения квартетов предстоящего розыгрыша ЛЧ, Союз европейских футбольных ассоциаций объявил имя лучшего тренера минувшей кампании.

Им стал наставник лондонского Челси Томас Тухель, команда которого и подняла трофей Лиги чемпионов-2020/21.

47-летнему немцу удалось опередить в голосовании Хосепа Гвардиолу из Манчестер Сити и Роберто Манчини из национальной сборной Италии.

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