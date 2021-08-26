Нголо Канте — лучший полузащитник сезона-2020/21 по версии УЕФА

26 августа 2021

Нголо Канте, Getty Images

Хавбек Челси получил награду от Союза европейских футбольных ассоциаций.

В Стамбуле (Турция) проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.

Помимо определения квартетов предстоящего розыгрыша ЛЧ, Союз европейских футбольных ассоциаций объявил имя лучшего полузащитника минувшей кампании.

 

Им стал представитель лондонского Челси Нголо Канте, команда которого и подняла трофей Лиги чемпионов-2020/21.

30-летнему французу удалось опередить в голосовании Кевина Де Брюйне из Манчестер Сити и Жоржиньо из лондонского Челси.

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