Нголо Канте — лучший полузащитник сезона-2020/21 по версии УЕФА

Хавбек Челси получил награду от Союза европейских футбольных ассоциаций.

В Стамбуле (Турция) проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.

Помимо определения квартетов предстоящего розыгрыша ЛЧ, Союз европейских футбольных ассоциаций объявил имя лучшего полузащитника минувшей кампании.

Им стал представитель лондонского Челси Нголо Канте, команда которого и подняла трофей Лиги чемпионов-2020/21.

30-летнему французу удалось опередить в голосовании Кевина Де Брюйне из Манчестер Сити и Жоржиньо из лондонского Челси.

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