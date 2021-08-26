Эдуар Менди — лучший голкипер сезона-2020/21 по версии УЕФА

В Стамбуле (Турция) проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.
Помимо определения квартетов предстоящего розыгрыша ЛЧ, Союз европейских футбольных ассоциаций объявил имя лучшего голкипера минувшей кампании.
Им стал вратарь лондонского Челси Эдуар Менди, команда которого и подняла трофей Лиги чемпионов-2020/21.
29-летнему сенегальцу удалось опередить в голосовании Тибо Куртуа из мадридского Реала и Эдерсона из Манчестер Сити.
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