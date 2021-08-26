Читатели Football.ua определили группу для Динамо Киев в Лиге чемпионов

26 августа 2021

ФК Динамо

Клубу выбрали желанных соперников.

Накануне в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Football.ua предлагал читателям выбрать соперников для киевского Динамо в группе ЛЧ. Вашему вниманию результаты голосования:

Из первой корзины — Спотринг из Лиссабона.

Самый нежеланный — мадридский Атлетико.

Из второй корзины — испанская Севилья.

Самый нежеланный — туринский Ювентус.

Из третьей корзины — австрийский Зальцбург.

Самый нежеланный — немецкий РБ Лейпциг.

За текстовой онлайн-трансляцией жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов можно следить на Football.ua. 

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