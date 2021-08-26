Читатели Football.ua определили группу для Динамо Киев в Лиге чемпионов

Накануне в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Football.ua предлагал читателям выбрать соперников для киевского Динамо в группе ЛЧ. Вашему вниманию результаты голосования:
Из первой корзины — Спотринг из Лиссабона.
Самый нежеланный — мадридский Атлетико.
Из второй корзины — испанская Севилья.
Самый нежеланный — туринский Ювентус.
Из третьей корзины — австрийский Зальцбург.
Самый нежеланный — немецкий РБ Лейпциг.
За текстовой онлайн-трансляцией жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов можно следить на Football.ua.