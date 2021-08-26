лента новостей

18:51

Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

18:50

Читатели Football.ua определили группу для Шахтера в Лиге чемпионов

18:42

Читатели Football.ua определили группу для Динамо Киев в Лиге чемпионов

17:41

Алан Патрик: Первый тайм против Монако давался нам очень непросто, мы буквально страдали 45 минут

15:44

Шахтер достиг отметки в 400 забитых голов в еврокубках

13:57

Матвиенко: Был разнос от Де Дзерби в перерыве матча с Монако, его слова не для ушей

13:35

"Обидно, но винить в таком поражении некого" — реакция французских СМИ на вылет Монако из Лиги чемпионов

13:26

Монако застрял в аэропорту Будапешта по пути домой

13:01

В Лиге чемпионов установлен рекорд по количеству игроков из США

12:00

Футбольное счастье или везет сильнейшим: анализ поединка между Шахтером и Монако