Шахтер вышел с четким планом на игру и выполнил его на все сто: анализ поединка Монако — Шахтер

Football.ua рассказывает, за счет чего донецкий Шахтер сумел добиться позитивного результата в матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов против Монако.

Донецкий Шахтер сумел добиться минимальной победы в выездном матче против Монако за счет гола Педриньо на 19-й минуте матча.

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании InStat.

После финального свистка не покидало ощущение, что Шахтер во Франции выходил на поле с четким планом и сумел полностью воплотить его в жизнь. Конечно, мы не станем утверждать, что хозяева не имели своих шансов, и поединок полностью прошел под диктовку Шахтера, но все же.

С первых минут встречи Шахтер начал очень агрессивно, смело и в какой-то степени даже дерзко. "Горняки" больше владели мячом, ходили в атаку большими силами и были целеустремленными в своем желании забить гол. Одна из таких атак через центр завершилась потрясающим сольным проходом летнего новичка Шахтера Педриньо. Отменный проход увенчался отменным ударом в свободный угол. После забитого мяча Шахтер еще какое-то время атаковал, но постепенно начал снижать обороты.

Во втором тайме Шахтер уже больше сосредоточился на обороне, но тут отмечаем, что и Монако прибавил. Отсюда и 5 ударов по воротам у Шахтера в первом тайме и лишь 1 во втором. Монегаски вполне могли рассчитывать на гол в этом матче. Даже показатель xG в этом матче был в пользу французов.

Шахтер практически не давал создавать моменты Монако в своей штрафной. Вспоминается лишь удар Бен-Йедера, который мастерски высвободился из-под опеки Николая Матвиенко. Все остальные угрозы Монако создавал ударами издали. С одной стороны, это говорит о том, что Шахтер надежно оборонялся на последнем рубеже, но опорные полузащитники не успевали заблокировать нанесение дальних ударов, а они в свою очередь тоже были очень и очень опасными. Есть у монегасков исполнители, которые способны очень качественно наносить удары издали. Фернандес и Головин были близки к тому, чтобы вписать свои имена в протокол, но великолепен в этом матче был Анатолий Трубин. Молодой голкипер Шахтера в некоторых моментах действовал безупречно. Отбивая непростые удары своих оппонентов, он не просто справлялся с угрозой, а переводил эти удары в сторону максимально грамотно, дабы у набегающих футболистов хозяев не оставалось никаких шансов на то, чтобы добить мяч в сетку.

Также отдельно стоит отметить игру Марлона. Он также сильно постарался, чтобы у Анатолия Трубина была как можно меньше работы. После противостояний Шахтера с Генком, где Витао персонально действовал с Онуачу, тренерский штаб "оранжево-черных" внес коррективы. В матче против Монако Витао старался оставаться в линии и быть на подстраховке у Марлона. Именно Марлон старался играть плотно с соперником и сбивать темп развития атак французов.

Перед матчем Нико Ковач сетовал на то, что в матче с Лорьяном им приходилось вскрывать плотную оборону соперника, а вот в игре с Шахтером этого делать не придется. Монако обладает подбором футболистов, чтобы играть в очень быстрый вертикальный футбол и молниеносно "жалить" своего соперника. В игре против Шахтера у Монако набралась 21 быстрая атака (у Шахтера – 8). В этих быстрых атаках важно было иметь человека, который будет сбивать темп. Такой игрок у Шахтера был – Марлон. Он нещадно "топтал" своих соперников и делал это без нарушения правил.

Вся контактная борьба была в пользу Марлона.

Это сильно мешало Монако реализовать свой потенциал на свободном пространстве в контригре. Если посмотреть общую статистику единоборств, то Шахтер проиграл совсем немного (52% на 48%), но такой показатель "горнякам" обеспечил именно Марлон. Он выиграл 80% своей борьбы. Тут же отмечаем и Тете, который уже привычно был одним из самых активных и в его активе больше всего единоборств – 21, при эффективности 57%. Также на счету вингера Шахтера 11 обводок и 8 заработанных фолов – практически половина от всех заработанных штрафных командой (Монако в этом матче фолил 19 раз).

Наиграл ли Монако в этом матче на ничью? Скорее да, чем нет. Заслужил ли Шахтер победу? Эти вопросы не имеют особого значения, ведь впереди ответная встреча и важен лишь итог двухматчевого противостояния. Плохой результат в Харькове может перечеркнуть ту работу, которая была проделана во Франции.

Верим, что Шахтер ответную игру проведет не слабее и, как минимум, не проиграет в Харькове.

Сергей Горбаченко, Football.ua