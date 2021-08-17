Педриньо сыграет против Монако с первых минут

Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка финала плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют Монако и донецкий Шахтер.

На пути ко групповому раунду Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер сыграет первый поединок стадии плей-офф квалификации в гостях у французского Монако.

По сравнению с ответной игрой против пражской Спарты (3:1), Нико Ковач решил использовать в ворота Радослава Маевского, а в центре обороны сыграет Марипан. Отмечаем и неожиданное возвращение Головина.

В то же самое время, Роберто Де Дзерби, после победы над Металлист 1925 в УПЛ (2:0), предпочел вновь увидеть Миколенко на левом фланге обороны, а в центр защиты вернется Витао. В опорной зоне в паре сыграют Майкон и Маркос Антонио, а над ними расположится восстановившийся Педриньо.

Монако: Маевский — Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике — Мартинш, Фофана, Тчуамени, Головин — Фолланд, Бен-Йеддер.

Запасные: Манноне, Фабрегас, Дисаси, Боаду, Жан Лукас, Якобс, Павлович, Агиляр, Дьятта, Матазо, Диоп, Изидор.



Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Педриньо, Соломон — Траоре.

Запасные: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Мудрик, Алан Патрик, Конопля, Исмаили, Корниенко, Сикан, Коноплянка.



Матч Монако — Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.