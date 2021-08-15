Срна: Монако — команда вдвое дороже Шахтера. Шансы 50/50

Хорватский функционер оценил шансы команд.

Шахтер сыграет с Монако в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Директор донецкого Шахтера по футболу Дарио Срна считает, что шансы команд равны.

"Ковач — хитрый хорват из Германии. Он сказал, что Шахтер сильнее Монако. Я скажу, что Монако сильнее Шахтера (смеется).

В последнее время не общались, он полностью сосредоточен на Монако. Был хорошим футболистом, теперь — хороший тренер.

Монако — команда вдвое дороже нас. Шансы 50/50. Все решится в Харькове", — приводит слова функционера телеканал Футбол 1/2/3.

Напомним, первая встреча Монако и Шахтера состоится 17 августа в 22:00 по киевскому времени. Ответный поединок в Киеве запланирован на 25 августа в 22:00.