Срна: Монако — команда вдвое дороже Шахтера. Шансы 50/50

15 августа 2021

Дарио Срна, Шахтер

Хорватский функционер оценил шансы команд.

Шахтер сыграет с Монако в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Директор донецкого Шахтера по футболу Дарио Срна считает, что шансы команд равны.

"Ковач — хитрый хорват из Германии. Он сказал, что Шахтер сильнее Монако. Я скажу, что Монако сильнее Шахтера (смеется).

В последнее время не общались, он полностью сосредоточен на Монако. Был хорошим футболистом, теперь — хороший тренер.

Монако — команда вдвое дороже нас. Шансы 50/50. Все решится в Харькове", — приводит слова функционера телеканал Футбол 1/2/3.

Напомним, первая встреча Монако и Шахтера состоится 17 августа в 22:00 по киевскому времени. Ответный поединок в Киеве запланирован на 25 августа в 22:00.

Источник: Телеканал Футбол

Команды
статьи по теме:
ПФК Львов — Александрия, фото УПЛ 15 августа 2021 Александрия поделила очки со Львовом на фоне победы над Шахтером
Данни Маккели. Фото Getty Images 15 августа 2021 Матч Монако — Шахтер обслужит бригада арбитров из Нидерландов
Лорьян - Монако, getty images 13 августа 2021 Монако уступил Лорьяну перед матчем с Шахтером
 
 Rambler's Top100