Шахтер — Монако: билеты на матч Лиги чемпионов в Харькове можно приобрести от 100 гривен

13 августа 2021

Фото ФК Шахтер

Болельщики уже могут купить билеты на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между Шахтером и Монако.

Шахтер примет Монако в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов 25 агуста в Харькове, и уже сейчас любители футбола могут позаботиться о пропуске на ОСК Металлист — сообщил официальный сайт вице-чемпионов Украины.

Онлайн-продажа стартовала 13 августа, а в кассах стадиона билеты появятся 19 августа. Стартовая стоимость билетов составляет от 100 до 6 000 гривен. В день матча их стоимость будет выше.

Администрация Шахтера напоминает, что все билеты именные, а на стадионе, несмотря на нахождение Харькова в "зеленой" зоне, будет действовать масочный режим.

Первый матч состоится 17 августа в Монако, а ответный пройдет 25 августа в Харькове. Начало обоих поединков в 22:00 по киевскому времени.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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