Педриньо получил травму в матче против Генка

Бразильский полузащитник не смог продолжить поединок.

Шахтер в рамках ответного поединка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов принимает на своем поле Генк.

Повреждение в составе "горняков" получил новичок Педриньо. Бразилец получил несколько болезненных ударов по ногам и не смог продолжить игру.

На 37 минуте место Педриньо на поле занял молодой Георгий Судаков.

Отметим, что по итогам первого матча между командами Шахтер лишился Манора Соломона, который покинул поле в перерыве из-за травмы.

Матч Шахтер — Генк начался в 20:30. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.