Алан Патрик сыграет с первых минут в ответной игре против Генка

Донецкий Шахтер в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА будет стараться развить успех гостевой игры против бельгийского Генка — 2:1.
Роберто Де Дзебри, на фоне первой игры, добавил в стартовый состав своей команды Алана Патрика, который сыграет центрального атакующего полузащитника, а Педриньо отправится на левый фланг.
В свою очередь, Джон ван ден Бром выставил Куэсту в центр обороны, в то время как Торстведт усилит центральную линию.
Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Витао, Матвиенко — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Алан Патрик, Педриньо — Траоре.
Запасные: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Мудрик, Судаков, Конопля, Исмаили, Корниенко, Сикан. Коноплянка.
Генк: Генк: Вандервоордт — Муньос, Куэста, Лукуми, Артеага — Торстведт, Хейнен, Грошовски — Бонгонда, Онуачу, Ито.
Запасные: Шамбаре, Лейсен, Маккензи, Садик, Дессерс, Ндайишимие, Тома, Гесенс, Эйтинг, Ойн, Пейнтсил, Немет.
Матч Шахтер — Генк начнется в 20:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.