Алан Патрик сыграет с первых минут в ответной игре против Генка

Стали известны стартовые составы команд для поединка ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют донецкий Шахтер и бельгийский Генк.

Донецкий Шахтер в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА будет стараться развить успех гостевой игры против бельгийского Генка — 2:1.

Роберто Де Дзебри, на фоне первой игры, добавил в стартовый состав своей команды Алана Патрика, который сыграет центрального атакующего полузащитника, а Педриньо отправится на левый фланг.

В свою очередь, Джон ван ден Бром выставил Куэсту в центр обороны, в то время как Торстведт усилит центральную линию.

Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Витао, Матвиенко — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Алан Патрик, Педриньо — Траоре.

Запасные: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Мудрик, Судаков, Конопля, Исмаили, Корниенко, Сикан. Коноплянка.



Генк: Генк: Вандервоордт — Муньос, Куэста, Лукуми, Артеага — Торстведт, Хейнен, Грошовски — Бонгонда, Онуачу, Ито.

Запасные: Шамбаре, Лейсен, Маккензи, Садик, Дессерс, Ндайишимие, Тома, Гесенс, Эйтинг, Ойн, Пейнтсил, Немет.



Матч Шахтер — Генк начнется в 20:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.