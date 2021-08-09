Бенфика внесла Яремчука в заявку на матч против Спартака

09 августа 2021

Роман Яремчук, ФК Бенфика

Украинский форвард еще не дебютировал в составе португальского клуба.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук сможет помочь своей команде в ближайшем матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против московского Спартака. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Португальский клуб внес в заявку на еврокубковые матчи 25-летнего украинца, который не попал в заявку команды на первую игру в Москве, которая закончилась победой "орлов" со счетом 2:0.

Отметим, что украинец еще не дебютировал в составе Бенфики. Его дебют был запланирован на игру чемпионата Португалии, но затем планы наставника команды поменялись.

Ответный матч Бенфика — Спартак состоится во вторник, 10 августа, в 22:00.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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