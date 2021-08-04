Бенфика в гостях уверенно обыграла Спартак в первом матче Лиги чемпионов

Роман Яремчук может сыграть уже в ответном поединке, который состоится в Португалии.

Завершился первый поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором лиссабонская Бенфика отправилась в гости к московскому Спартаку.

Несмотря на безголевой первый тайм, после перерыва подопечные Жоржи Жезуша отправили в ворота соперника два безответных мяча и гарантировали себе победный результат.

Авторами забитых мячей в ворота Спартака стали Рафа Силва и Жилберто, тогда как Роман Яремчук на данный поединок со своей командой не отправился. Тем не менее, сыграть дебютировать за свой новый клуб, Бенфику, украинец может уже в ответной встрече, которая состоится 10 августа.

Спартак - Бенфика 0:2

Голы: Рафа Силва, 50, Жилберто, 73

Бенфика: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Жил Диаш, 84), Диогу Гонсалвеш (Жилберто, 65), Пицци (Эвертон, 65), Жоау Мариу, Рафа Силва (Таарабт, 84), Вайгль, Сеферович (Гонсалу Рамуш, 37).

Предупреждения: Соболев, Игнатов — Вертонген.