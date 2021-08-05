Тренер Славии — об автоголе Качарабы: Это досадная случайность

Украинский защитник отметился автоголом в матче квалификации Лиги чемпионов против Ференцвароша.

В поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Ференцварош одержал победу над Славией со счетом 2:0.

Главный тренер пражского клуба Индржих Трпишовски прокомментировал автогол украинского защитника Тараса Качарабы, который пришелся на концовку первого тайма.

"Это досадная случайность. Тарас дотянулся к мячу в последний момент, поэтому отдал передачу в сторону ворот. Дальше он уже не мог никак повлиять на эпизод.

Мяч ударился об газон перед Коларжем и залетел в ворота. В футболе уже случалось нечто подобное с Полом Робинсоном в матче сборной Англии. Это просто сечение обстоятельств", — приводит слова Трпишовски официальный сайт Славии.

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