Гол Харатина и автогол Качарабы принесли Ференцварошу победу над Славией Прага

Украинцы непосредственно повлияли на итоговый счет первого матча между Ференцварошем и пражской Славией.

Завершился первый поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором Ференцварош принимал на своем поле пражскую Славию.

Команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете венгерского клуба, которое появилось после автогола украинского защитника Славии Тараса Качарабы.

Уже во втором тайме реализованный пенальти в исполнении украинского полузащитника Игоря Харатина позволил Ференцварошу увеличить свое отставание от соперника до двух мячей и установить итоговый счет встречи — 2:0.

Ференцварош - Славия 2:0

Голы: Качараба, 44 (АГ), Харатин, 55 (пен.)

Ференцварош: Дибус, Уинго, Блажич, Ммаэ, Чивич (Ботка, 86), Харатин, Сакариассен (Зубков, 86), Лаидуни, Нген (Ковачевич, 90+2), Узуни, Ммаэ (Лончар, 75).

Славия: Коларж, Ба, Качараба, Зима, Голеш (Лингр, 72), Дорли, Плавшич (Олайинка, 46), Станчу, Шевчик (Траоре, 25), Масопуст (Шранц, 53), Кухта (Муса, 53).